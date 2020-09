Recovery Fund, Bankitalia stima impatto positivo su PIL del 3% al 2025 (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Le risorse derivanti dal Recovery Fund potrebbero sostenere la crescita dell’economia italiana di circa il 3% entro il 2025 e creare 600 mila occupati in più. Lo prevedono alcune simulazioni effettuate da Bankitalia, secondo quanto affermato in audizione alla camera dal capo del servizio Struttura economica, Fabrizio Balassone, sottolineando che l’ipotesi è stata formulata assumendo che le risorse siano utilizzate senza sprechi o inefficienze e distribuendo la cifra (120 miliardi di prestiti e 87 miliardi di trasferimenti) nell’arco del quinquennio 2021-2025. Vengono analizzati in particolare due scenari. Nel primo scenario – ha spiegato – si ipotizza che le risorse siano impiegate per attuare interventi aggiuntivi rispetto a quelli ... Leggi su quifinanza

ROMA – Le stime dei benefici per l’economia italiana dalle risorse del Recovery Fund sono difficili da quantificare e l’incertezza è molto elevata. Ma si può tuttavia affermare con ragionevole certezz ...

La nebbia in cui sono ancora avvolte le linee di fondo con cui il nostro Paese si candida a utilizzare le risorse del Recovery Fund e la contraddittorietà tra le prese di posizione di esponenti della ...

