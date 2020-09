Brexit, Londra e Bruxelles non sono mai state così lontane (Di domenica 6 settembre 2020) Il Regno Unito non è spaventato dalla prospettiva di un mancato accordo con l’Unione europea. E non sarà il primo a fare concessioni al tavolo delle trattative. Queste dure parole pronunciate da David Frost, capo negoziatore nei colloqui con Bruxelles, allontanano una possibile intesa commerciale. I colloqui, che ripartiranno martedì, sono in fase di stallo … Brexit, Londra e Bruxelles non sono mai state così lontane InsideOver. Leggi su it.insideover

