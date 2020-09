Bonaventura verso la Fiorentina: proposto un biennale (Di venerdì 4 settembre 2020) La Fiorentina stringe per Bonaventura, affare in dirittura d’arrivo. L’ex Milan pronto a vestirsi di Viola: proposto un biennale Il calciomercato della Fiorentina è vicino alla svolta: la Viola stando alle dichiarazioni di Pedullà e di Ceccarini sarebbe vicina a Bonaventura. Il centrocampista è attualmente svincolato, una vera e propria occasione per squadre di metà classifica. “Jack Bonaventura viaggia velocemente verso la Fiorentina. L’incontro che vi avevamo preannunciato ieri è andato molto bene, al punto che sono state messe le basi per un’intesa definitiva. Pronto un biennale, c’è il gradimento da parte del club viola e del diretto ... Leggi su zon

