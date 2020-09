Il Pd se la sta facendo sotto per le Regionali. E Renzi fa già l’avvoltoio: “Il Conte 2 è finito” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Anche se tutta la maggioranza ripete a perdifiato che le Regionali non influiranno sul destino del governo giallofucsia, è sempre più chiaro che le cose non stanno affatto così. Anzi, l’agitazione si fa sempre più palpabile, soprattutto nella stanza dei bottoni del Partito democratico. Anche perché i sondaggi sono effettivamente preoccupanti: a parte la Campania, dove lo «sceriffo» De Luca ha già la vittoria in tasca contro la «minestra riscaldata» Caldoro, si sta sempre più profilando una disfatta del centrosinistra. Naturalmente gli occhi sono tutti puntati sulla Toscana, dove il Pd non è ancora sicuro di spuntarla, visto che un sondaggio parla di un testa a testa tra Giani e la Ceccardi. E qualora la storica «roccaforte rossa» dovesse cadere, gli ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : sta facendo Il furto in costume da Teletubbies, realtà o finzione? Il video surreale che è sta facendo il giro del mondo Il Fatto Quotidiano Ausilio: "Tonali non era una priorità Inter. Nainggolan avrà una chance. Su Messi..."

RIMINI - Piero Ausilio, responsabile dell'area tecnica dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Più che un patto con Conte è venuta fuori un'idea comune di lavoro, era gius ...

Chiara Ferragni fa pace con Morgese grazie al maxi dividendo che arriva da Tbs Crew

I super utili realizzati nel 2019 da Tbs Crew, società partecipata a maggioranza dall’imprenditrice della moda Chiara Ferragni, si trasformano interamente in dividendi. E la conseguente pioggia di den ...

