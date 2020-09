Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: il M5s a picco, le cifre che condannano il governo (Di lunedì 31 agosto 2020) Enrico Mentana è tornato sul La7 con il consueto Sondaggio di Swg per il suo Tg. Le rilevazioni di lunedì 31 agosto parlano chiaro: il centrodestra è in netto vantaggio. Una buona notizia a ridosso delle Regionali, che vede ... Leggi su liberoquotidiano

366daniele : Sondaggio: Lega prima, sale il Pd. M5s giù e ora FdI è a un passo - blue_flag4 : Aggiungo anche l'ultimo sondaggio SWG in Emilia. Il PD alla fine prese il 34.6%. - MGrantorino : RT @AnnaMaritati: @fattoquotidiano Siete degli incredibili cialtroni. Questo è il sondaggio di SWG. Ed è del 31 agosto. Fatevene una ragio… - AnnaMaritati : @fattoquotidiano Siete degli incredibili cialtroni. Questo è il sondaggio di SWG. Ed è del 31 agosto. Fatevene una… - MICHELE12MGM : RT @clubuds: Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: il M5s a picco, le cifre che condannano il governo -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Swg Sondaggio Swg: Centrodestra con il vento in poppa AlessioPorcu.it Covid-19, in un mese triplicati i ricoveri in terapia intensiva in Italia: la Sicilia dietro solo alla Lombardia

Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus. Sono 107 in tutta Italia, 13 in più nel giro di 24 ore. Un aumento evidente se si considera che il 29 ...

Ultimi sondaggi politici: M5S in caduta libera, Salvini ancora in calo

L’ultimo sondaggio elettorale SWG, indica un netto calo di consensi del M5S. Anche la Lega perde qualcosa, mentre Renzi raggiunge Calenda. Come previsto, sono ripartiti i sondaggi politici elettorali ...

Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus. Sono 107 in tutta Italia, 13 in più nel giro di 24 ore. Un aumento evidente se si considera che il 29 ...L’ultimo sondaggio elettorale SWG, indica un netto calo di consensi del M5S. Anche la Lega perde qualcosa, mentre Renzi raggiunge Calenda. Come previsto, sono ripartiti i sondaggi politici elettorali ...