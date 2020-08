Renzi ai prof: «Di cosa hanno paura? Facciano test e vaccino». Azzolina sotto esame: «Faremo i conti dopo la riapertura della scuola» (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Tardato dalla pandemia di Coronavirus, torna l’appuntamento con il rimpasto di governo che per Matteo Renzi non è mai sparito dall’agenda. Atteso sin dall’inizio di questo nefasto 2020, il «check alla squadra di governo» servirebbe dopo le elezioni Regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari, perché secondo il leader di Italia viva, il suo partito è ancora il «più sottorappresentato – dice in un’intervista alla Stampa – Avrei tuto da guadagnare a chiederlo, ma non mi interessa. Penso alla politica, non alle poltrone». Lucia Azzolina sotto esame Quello di Renzi suona più come un rinvio a tempi migliori, magari con il ... Leggi su open.online

Adrian77772864 : Quanti siamo a prendere a calci nel culo il prof? - Open_gol : Renzi ai prof: «Di cosa hanno paura? Facciano test e vaccino». Azzolina sotto esame: «Faremo i conti dopo la riaper… - peterkama : renzi : test obbligatori e prof subito in classe #lastampa - ghino61 : Invece inscrivere cazzate fate un paragone con l'inizio dell'anno scolastico quando c'era la gelmini, moratti, la b… - PoliticaNewsNow : La Stampa - Renzi: test obbligatori e prof subito in classe -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi prof Renzi ai prof: «Di cosa hanno paura? Facciano test e vaccino». Azzolina sotto esame: «Faremo i conti dopo la riapertura della scuola» Open Voci dalla Libia - Speciale Fortezza Italia

06:00 L'ora di Cindia a cura di Claudio Landi 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carrett ...

Discorso finale di Matteo Renzi ai giovani di #MeritareLEuropa

06:00 L'ora di Cindia a cura di Claudio Landi 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carrett ...

06:00 L'ora di Cindia a cura di Claudio Landi 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carrett ...06:00 L'ora di Cindia a cura di Claudio Landi 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carrett ...