Avvocatessa turca per i diritti umani muore in carcere dopo 237 giorni di sciopero della fame (Di venerdì 28 agosto 2020) È venuta a mancare dopo 238 giorni di sciopero della fame Ebru Timtik, Avvocatessa turca che protestava contro il suo arresto e la condanna con accuse di terrorismo. Timtik, avvocato per i diritti ... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Ebru Timtik, avvocatessa turca per i diritti umani, muore dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere - Ile2S : RT @HuffPostItalia: Ebru Timtik, avvocatessa turca per i diritti umani, muore dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere https://t.c… - LeonebonCettina : RT @HuffPostItalia: Ebru Timtik, avvocatessa turca per i diritti umani, muore dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere https://t.c… - UgoVerrillo : RT @ocforganismo: Un martire dei diritti umani e dell'Avvocatura. Si è spenta dopo 238 giorni di sciopero della fame #EbruTimtik, avvocate… - erreelleci : RT @HuffPostItalia: Ebru Timtik, avvocatessa turca per i diritti umani, muore dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere https://t.c… -