“Caro Conte, di intollerabile ci sei solo tu”. Meloni, cosa diceva il premier solo 20 giorni fa sui migranti (Di domenica 23 agosto 2020) “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare”. Sono passati venti giorni dal 3 agosto, quando Giuseppe Conte manifestò davanti ai microfoni la sua contrarietà per l'emergenza rappresentata dall'immigrazione clandestina, che non ha fatto altro che alimentare le tensioni sociali e influire negativamente anche sul versante sanitario. Il premier aveva speso parole che facevano sperare in un'azione di governo determinata, e invece nulla è accaduto e la situazione ora sta precipitando: “La comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici - aveva dichiarato Conte - e i risultati non possono essere vanificati addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere”. Le balle del ... Leggi su liberoquotidiano

alexbarbera : Draghi a Rimini in sessanta righe: caro Conte, cari Zingaretti e Di Maio, datevi una mossa e fate scelte credibili… - Domenic20508867 : RT @GiorgiaMeloni: Sbarchi senza sosta, immigrati clandestini, spesso positivi al #COVID19, sfuggono ai controlli e le nostre Forze dell'Or… - oznerol4 : RT @GiorgiaMeloni: Sbarchi senza sosta, immigrati clandestini, spesso positivi al #COVID19, sfuggono ai controlli e le nostre Forze dell'Or… - nazilluka : RT @PresMoratti: - 12 milioni all’anno - i giocatori che volevi - finale di Europa League - secondi in campionato - prospettive rosee E te… - Giuseppe59Manni : RT @GiorgiaMeloni: Sbarchi senza sosta, immigrati clandestini, spesso positivi al #COVID19, sfuggono ai controlli e le nostre Forze dell'Or… -

Ultime Notizie dalla rete : “Caro Conte VIDEO - In diretta da Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la fase 2 e le nuove prospettive IlCorrierino.com