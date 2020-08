Benevento Città Spettacolo, ecco le modalità di accesso e i percorsi da seguire (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si comunicano al gentile pubblico le modalità ed i percorsi da seguire in occasione degli eventi della 41^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” che si terranno in Piazza Castello: “Napoletano? E famme ‘na pizza” del 24 agosto; “Renzo Arbore e l’orchestra italiana” del 26 agosto; “Inedito Acustico” di Francesco Gabbani del 28 agosto; “La mia storia” di Geolier del 29 agosto; Raccontare Ghali del 30 agosto. I varchi d’accesso saranno aperti al pubblico a partire da 90 minuti antecedenti l’inizio programmato dello Spettacolo. Per gli spettatori in possesso di titoli d’ingresso per assistere agli eventi, la ... Leggi su anteprima24

