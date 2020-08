Aggiornamento Coronavirus a Nettuno: un nuovo caso positivo (Di sabato 22 agosto 2020) Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di una ragazza di 21 anni le cui condizioni non sono gravi. La giovane è in isolamento domiciliare e l’indagine epidemiologica è in corso. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, è record di positivi: oggi 215 casi. D’Amato ai giovani: ‘Non sentitevi invincibili, il virus può creare seri problemi a voi e i vostri cari’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

