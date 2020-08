Lega A, Dal Pino: "Raddoppieremo i ricavi. Vogliamo essere meglio di Premier e Liga. Su tifosi allo stadio e diritti Tv..." (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic: "Vogliamo essere meglio di Premier, Liga, BundesLiga e Ligue 1. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Lega Dal Il presidente della Lega Dal Pino: “Sto con Commisso e chi lotta contro la burocrazia” Fiorentina.it L’Atalanta e il cambio di sponsor di maglia: RadiciGroup resta partner

Nonostante il cambio di sponsor di maglia, con la piattaforma on line di trading Plus500 a prenderne il posto dal prossimo 1° settembre per le prossime tre stagioni, RadiciGroup resta partner dell’Ata ...

BeSports, questa sera le finali del campionato Pes di Serie B: Benevento, Cosenza e Pisa si giocano il titolo

Arriva il momento delle finali, da quella playoff del calcio reale tra Spezia e Frosinone, a quella, a tre, del primo storico campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con MKERS ...

