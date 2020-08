Coronavirus, positivi due calciatori della Primavera della Roma (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – “L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19“. Lo si legge in una nota della stessa Roma. “I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore– si legge- Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”. Leggi su dire

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.867 • Deceduti: 35.400 (+4, +0,01%) • Dimessi/… - Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 6 ragazzi positivi connessi a cluster Porto Rotondo - Gabriele885 : RT @LaVeritaWeb: Buchi nei dati: non si sa se i positivi sono turisti o migranti arrivati sui barconi. Ma in Sicilia e Sardegna i profughi… - LandiniStefano : RT @LaVeritaWeb: Buchi nei dati: non si sa se i positivi sono turisti o migranti arrivati sui barconi. Ma in Sicilia e Sardegna i profughi… -