Benedetta Rossi dopo il lutto per il cagnolino: “È ora di ricominciare a vivere..” (Foto) (Di martedì 18 agosto 2020) Benedetta Rossi, la food blogger più nota in Italia, sta attraversando un periodo molto complicato. L’adorato cane Nuvola, infatti, è morto quasi improvvisamente lasciando in lei e nel marito Marco un grande vuoto. dopo alcuni giorni di assenza dai social, però, la donna ha deciso di tornare rivolgendosi direttamente ai propri fans. Benedetta Rossi e il marito, infatti, hanno ringraziato tutti coloro che, in questi ultimi giorni, si sono stretti a loro condividendone il dolore. Moltissimi, infatti, i messaggi di vicinanza ricevuti che hanno contribuito a rendere più “sopportabile” questo grande dolore. Cos’ha detto la food blogger? Scopriamolo. Benedetta Rossi sui social, grazie a tutti “Nuvola era diventato il ... Leggi su kontrokultura

