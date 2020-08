Crosetti: chissà se anche l’immortale Valentino Rossi avrà paura di tornare in sella (Di lunedì 17 agosto 2020) «Questa volta il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavoro», questo il commento di Valentino Rossi ieri dopo aver visto volar davanti ai suoi occhi prima la moto i Morbidelli e poi quella di Zarco. Un incidente che poteva costargli la vita. Ne è uscito illeso urlando contro un circuito troppo pericoloso e contro Zarco. Valentino Rossi è sempre rimasto un pilota bambino, l’eterno Peter Pan, ma questa volta si può davvero dire che è stato davvero miracolato, come scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, che un angelo ci ha messo la mano ed gli ha permesso di scendere dalla moto con le sue gambe anche se come Beep Beep appena scampato alla dinamite di Willy il Coyote. Chissà quanto dev’essere difficile, adesso, salire di ... Leggi su ilnapolista

