Longo saluta il Torino | «È stato un onore portarti alla salvezza»

Moreno Longo ha deciso di salutare il Torino e tutti i suoi tifosi con un post sul suo profilo Instagram. Il messaggio Moreno Longo ha salutato il Torino con un post sul suo profilo Instagram. Queste le parole dell'ex tecnico dei granata. MESSAGGIO – «Ciao Toro. È stato duro, faticoso, rischioso, ma estremamente bello poterti allenare. Per me, che sono un tuo figlio del Filadelfia, è stato un onore poterti portare alla salvezza in una situazione così difficile, così piena di insidie (ci si è messa pure la pandemia) così complicata, mai così da Toro come in questa situazione. Quando pensi sia tutto avverso e tutto vada storto ci ...

Moreno Longo non sarà più l'allenatore del Torino. L'ex tecnico del Frosinone, come da lui ammesso pubblicamente dopo la sfida di Bologna, lascia la panchina granata dopo 16 partite, 13 punti e una sa ...

