Wta Lexington 2020, Williams-Rogers rinviata per pioggia: gli aggiornamenti (Di venerdì 14 agosto 2020) La sfida di quarti di finale del Wta di Lexington 2020 fra Serena Williams e Shelby Rogers è stata attualmente rinviata, a causa di condizioni meteorologiche instabili. La pioggia ha difatti ritardato l’ingresso in campo delle due atlete statunitensi, seppur il meteo non sembri negare una ripresa nella giornata di venerdì 14 agosto, come da programma. L’incontro non inizierà alle 18.30, come precedentemente previsto, di seguito gli aggiornamenti in merito ad una possibile ripresa. GLI aggiornamenti IN TEMPO REALE: 20.50 – Ancora nessuna buona notizia da Lexington, persistono attualmente condizioni meteo non ottimali: ripartenza probabile oltre le 21.00 italiane. Leggi su sportface

