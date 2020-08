Patty Pravo in lacrime: è morto l’ex marito Gordon Faggetter, icona del Piper (Di venerdì 14 agosto 2020) Si è spento all’età di 72 anni Gordon Faggetter, noto volto del Piper ed ex marito di Patty Pravo. A dare la notizia del terribile lutto, che ha colpito la cantante e musicista italiana, è stata l’etichetta discografica RCA Italiana. Lo ha annunciato con grande dolore scrivendo il triste messaggio sui profili ufficiali social. Gordon Faggetter Muove i primi passi sui palcoscenici di tutto il mondo con il gruppo musicale Cyan Three; e non solo. Nel 1967 la band approda al Piper Club di Crocetta e diventa in poco tempo l’accompagnamento musicale di Patty Pravo e Mia Martini. Ma la passione per l’arte era così immensa è ricca di sfumature tanto da ... Leggi su velvetgossip

