Rocco Casalino: “Gabriele Rossi ed io non ci siamo baciati” (Di martedì 11 agosto 2020) Rocco Casalino ha smentito il suo presunto flirt con Gabriele Rossi dopo che un settimanale aveva pubblicato la foto del bacio tra il portavoce di Conte e l'amico di Gabriel Garko. Rocco Casalino ha smentito la storia con Gabriele Rossi dopo che un settimanale aveva pubblicato la foto di un loro bacio. Il portavoce di Giuseppe Conte ad alcuni amici ha detto che l'attore è un caro amico: "l'ho solo salutato". Una delle notizie più lette della scorsa settimana, il presunto bacio tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi pubblicato da Chi, sembra destinata è stata smentita da uno dei diretti interessati. L'ex gieffino, oggi portavoce del Primo Ministro Giuseppe Conte parlando con alcuni amici ha detto: "Ma proprio per ... Leggi su movieplayer

TwittGiorgio : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' - TinoMazzini : RT @GeMa7799: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco Casalino' - LallaM40589392 : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' - Unpodiqya : Ma all'Italia cosa caz ci frega di Casalino in privato ci interessa la sua posizione di consigliere del conte che d… - patriziagatto3 : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

L’intervista pubblica di Giuseppe Conte a Ceglie Messapica è una tradizione: quella di domenica scorsa è la terza da quando è diventato premier nella primavera di due anni fa, complici le origini cegl ...Da qualche tempo, Giuseppe Conte non appare più solo in pubblico. E no, non si parla dell'onnipresente Rocco Casalino, ma della sua compagna, la biondissima e bellissima Olivia Paladino. L'ultima volt ...