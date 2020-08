Firenze: prefetto Lega incontra nuovo console americano (Di martedì 11 agosto 2020) Il prefetto Laura Lega ha incontrato in Prefettura il nuovo console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, sig.ra Ragini Gupta Leggi su firenzepost

FIRENZE – Il Prefetto Laura Lega ha incontrato oggi in Prefettura il nuovo Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, sig.ra Ragini Gupta. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati ric ...FIRENZE. «No alle grida manzoniane. Non farò un’ordinanza più dura. Al momento non ce n’è bisogno. Le ordinanze per tenere sotto controllo il virus ci sono tutte. L’importante ora è tracciare i contat ...