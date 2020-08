Silvia Provvedi al mare con la figlia e con loro c’è zia Giulia (Foto) (Di sabato 8 agosto 2020) Come sta Silvia Provvedi? A giudicare dalla Foto con sua figlia sta benissimo; sono insieme per il primo scatto al mare. Per il resto Silvia Provvedi non dice molto, sta vivendo il suo momento da mamma, un momento unico ma non è tutto perfetto come invece sperava. Sei settimane fa sul suo profilo social ha pubblicato uno scatto tenerissimo sempre con sua figlia; si vedono la manina della piccola sulle sue labbra e lo sguardo innamorato ma allo stesso tempo triste della cantante. Era il suo commento per dire grazie a chi la sostiene, a chi le vuole bene ma soprattutto per manifestare ancora una volta amore al suo compagno. E’ sul profilo delle Donatella invece che Silvia appare con la sua bambina; in un altro scatto ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : “Primo giorno di mare per Niki”. Silvia Provvedi tutti innamorati della sua bambina: foto - #“Primo #giorno #Niki”… - Notiziedi_it : Silvia Provvedi, le vacanze sono insieme alla figlia e alla sorella: tutte le foto - GossipItalia3 : Le Donatella Instagram, Silvia Provvedi con la piccola Nicole: «Primo bagnetto per Niki» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Provvedi Silvia Provvedi ritrova la serenità. Dolce vacanza con la figlia Nicole DiLei Vip Silvia Provvedi al mare con la figlia e con loro c’è zia Giulia (Foto)

Come sta Silvia Provvedi? A giudicare dalla foto con sua figlia sta benissimo; sono insieme per il primo scatto al mare. Per il resto Silvia Provvedi non dice molto, sta vivendo il suo momento da mamm ...

Silvia Provvedi posa con la piccola Nicole al mare/ “L’essenza della vita”

Silvia Provvedi posa con la piccola Nicole al mare, Le Donatella prendono le distanze dal gossip e dalle polemiche: “L’essenza della vita” Non è un momento facile per Silvia Provvedi che continua ad e ...

Come sta Silvia Provvedi? A giudicare dalla foto con sua figlia sta benissimo; sono insieme per il primo scatto al mare. Per il resto Silvia Provvedi non dice molto, sta vivendo il suo momento da mamm ...Silvia Provvedi posa con la piccola Nicole al mare, Le Donatella prendono le distanze dal gossip e dalle polemiche: “L’essenza della vita” Non è un momento facile per Silvia Provvedi che continua ad e ...