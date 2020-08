PS5: le parole del director di God of War sulla nuova console (Di venerdì 7 agosto 2020) In un’intervista, il director di God of War ha parlato di PS5 sostenendo che la nuova console renderà le cose facili agli sviluppatori L’avvento di una nuova generazione di console è sempre un momento unico per tante ragioni. Da un lato, l’entusiasmo cresce vertiginosamente all’idea di nuove IP, significativi balzi tecnologici in avanti e mosse di mercato di vasta portata da parte delle compagnie che fanno il bello e il cattivo tempo del settore. Da un’altro punto di vista, tuttavia, il passaggio da una generazione all’altra può essere particolarmente stressante per gli sviluppatori e gli addetti ai lavori in generale. Prendere le misure al nuovo hardware, nel corso della storia videoludica, è stato spesso persino traumatico. Tuttavia, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #PS5: le parole del director di God of War sulla nuova console #CoryBarlog #GodOfWar #Sony #SonySantaMonica… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 parole DOOM Eternal e TES Online su PS5 e Xbox: upgrade gratis confermato Tom's Hardware Italia PS5: le parole del director di God of War sulla nuova console

L’avvento di una nuova generazione di console è sempre un momento unico per tante ragioni. Da un lato, l’entusiasmo cresce vertiginosamente all’idea di nuove IP, significativi balzi tecnologici in ava ...

PlayStation 5: retrocompatibilità totale con i giochi PS4?

Riguardo alla retrocompatibilità di PS5 sembra ci siano, seppure ancora ufficiosamente, alcune ottime notizie. Al momento Sony non ha parlato molto delle funzionalità di retrocompatibilità della conso ...

L’avvento di una nuova generazione di console è sempre un momento unico per tante ragioni. Da un lato, l’entusiasmo cresce vertiginosamente all’idea di nuove IP, significativi balzi tecnologici in ava ...Riguardo alla retrocompatibilità di PS5 sembra ci siano, seppure ancora ufficiosamente, alcune ottime notizie. Al momento Sony non ha parlato molto delle funzionalità di retrocompatibilità della conso ...