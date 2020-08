Inail, oltre 51mila i contagi Covid sul lavoro: 276 i casi mortali (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Aumentano a luglio i contagi da Covid-19 sul lavoro denunciati all’Inail: alla data del 31 luglio sono infatti 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce del solo mese di luglio. In aumento di 24 unità anche i casi mortali per un totale di 276, riconducibili a decessi avvenuti tra marzo e maggio: a essere colpiti sono soprattutto gli uomini (83,3%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (20,0%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Lo rende noto il settimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale di Inail, specificando che prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto, il ... Leggi su quifinanza

ItaliaOggi : Covid-19, l'Inail: a luglio oltre 51mila contagi sul lavoro - _amblav : Nel 2019 denunciati 1.156 infortuni mortali sul lavoro, oltre il 40% è legato al “rischio strada”: Tra i temi affro… - lun_pizeta : @LaVeritaWeb Spero che un giornale come il vostro oltre a lodare questi eroi, come i sanitari covid, si interessi… - maelmale : RT @BonomiAllegra: @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @comuni_anci @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @DPCgov @inail_gov Ma chi cre… - Gianluc68325330 : RT @BonomiAllegra: @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @comuni_anci @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @DPCgov @inail_gov Ma chi cre… -