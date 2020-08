Con i Samsung Galaxy Note 20 torna Samsung Value: fino a 500 euro per l’usato (Di venerdì 7 agosto 2020) Samsung Value è tornata e offre fino a 500 euro di sconto sull'acquisto di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra. L'articolo Con i Samsung Galaxy Note 20 torna Samsung Value: fino a 500 euro per l’usato proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Con i Samsung Galaxy Note 20 torna Samsung Value: fino a 500 euro per l’usato - littlechannie_ : Io con un Samsung:?? - dulox3tina : ma adesso anche jennie ha un contratto con la Samsung sto male - DarioConti1984 : Samsung Galaxy Book Flex: la versione con modem 5G certificata in Europa - italiaserait : Samsung Galaxy Note 20: si potrà collegare con un controller Xbox -