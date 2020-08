Calciomercato Toro: obiettivo Tiquinho Soares per l’attacco (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Toro: l’obiettivo per l’attacco dei granata è Tiquinho Soares del Porto, brasiliano classe 1991 Dopo l’arrivo di Giampaolo il ds Vagnati si è messo immediatamente al lavoro per consegnare al nuovo tecnico granata una squadra all’altezza delle sue aspettative. Il ds, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ha messo nel mirino Tiquinho Soares, classe 1991, brasiliano del Porto. Con il Porto, in tre stagioni e mezzo, è arrivato a quota 65 in 140 presenze. Quasi un gol ogni due gare. Sull’altro fronte caldo, quello relativo alla partenza di Sirigu, il Toro dovrà rinunciare a Meret dopo che il Napoli ha chiuso le porte all’ipotesi. Rimangono vive le candidature di Audero e ... Leggi su calcionews24

