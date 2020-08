Bucchioni: “Sarri rischia parecchio. Si pensa già al sostituto se dovesse fallire in Champions” (Di venerdì 7 agosto 2020) Bucchioni parla del futuro di Sarri alla Juventus e del possibile sostituto Enzo Bucchioni, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato della situazione di … L'articolo Bucchioni: “Sarri rischia parecchio. Si pensa già al sostituto se dovesse fallire in Champions” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Bucchioni: “Sarri rischia parecchio. Si pensa già al sostituto se dovesse fallire in Champions” - SiamoPartenopei : Juventus, Bucchioni: 'Sarri sbaglia, può essere esonerato! No ad Allegri, c'è un nome forte' - TUTTOJUVE_COM : Bucchioni a TMW Radio: 'Il rapporto con Sarri è stato gestito male. Conte...' -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni “Sarri