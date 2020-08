WTA Palermo, inesauribile Camila Giorgi: l’azzurra ribalta la slovena Juvan e si guadagna i quarti di finale (Di giovedì 6 agosto 2020) Prima la paura, poi il sorriso liberatorio per Camila Giorgi, che stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Palermo. La tennista azzurra supera in rimonta la slovena Juvan, passata in vantaggio di un set prima di cedere con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 dopo due ore di partita. La Giorgi parte male per poi riprendersi strada facendo, ribaltando la propria avversaria e accedendo al turno successivo, dove se la vedrà con la vincente del match Yastremska-Dodin.L'articolo WTA Palermo, inesauribile Camila Giorgi: l’azzurra ribalta la slovena Juvan e si guadagna i ... Leggi su sportfair

WTA_insider : ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st tim… - OasisMountain : RT @WTA_insider: ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st time 3 ????… - paolochirdo75 : RT @CamilaGiorgi_it: Vittoria in tre set contro Kaja Juvan: Camila è ai quarti di finale @LadiesOpenPA - TiebreaktennisI : WTA Palermo, day 4: vince Camila Giorgi e vola ai quarti di finale - 6042e51ce671487 : RT @WTA_insider: ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st time 3 ????… -