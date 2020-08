Giulia De Lellis e Andrea Damante, è crisi: «Siamo tristi, ma stiamo cercando di capirci» (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno ancora insieme. Dopo i rumors delle scorse settimane su un presunto allontanamento fra i due, è stata la De Lellis a rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose con una serie di storie su Instagram. I “Damellis” non stanno vivendo un periodo facile, ma Giulia ci tiene a far chiarezza: «È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, perché vogliamo prima un po’ capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa devo ... Leggi su newscronaca.myblog

