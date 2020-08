Auto nella scarpata, muore a 45 anni. Il video del giorno prima: "Strada pericolosa" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il giorno prima aveva girato un video-denuncia e lo aveva postato sui social, prendendo spunto dall'incidente che aveva visto un'Auto delle Poste finire nella scarpata. "Questa Strada non è sicura, ci ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Auto nella scarpata, muore a 45 anni. Il video del giorno prima: 'Strada pericolosa' #Prato - EnergiaOltre : #DLAgosto: nessuna norma per l’#energia, un aumento per gli incentivi riguardanti l’acquisto di nuove #auto, il rif… - LatinaBiz : Mezzi C'è stato un tragico incidente nella prima mattinata di martedì 4 agosto, lungovia Epitaffio a Latina in cui… - UnioneSarda : #Sardegna - Travolto da un'auto nella zona industriale di #Tossilo, ciclista in codice rosso - filippo898 : RT @Salvuss: #FormulaE | Pole position pazzesca per @DSTECHEETAH @dsitalia nella prima delle sei qualifiche del #BerlinEPrix! @afelixdacost… -