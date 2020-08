Lega: sindaco Sesto San Giovanni, 'entro da moderato, mio percorso coerente' (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Per vent'anni in Forza Italia e primo sindaco di centrodestra ad espugnare, tre anni fa, l'ex Stalingrado d'Italia, la storicamente rossa Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano ha sancito il suo passaggio alla Lega benedetto nientemeno che dal leader Matteo Salvini, oggi in città per sostenere la new entry del partito. Nel quartiere di via Marzabotto, periferia della cittadina alle porte di Milano, il sindaco Di Stefano ha spiegato che la sua decisione "è il coronamento di un percorso naturale ed è perfettamente coerente con le scelte politiche dell'amministrazione comunale. Ho un'identità riformista: questo significa che, a differenza di quello che dice qualcuno, nella Lega ... Leggi su iltempo

