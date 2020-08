Bundesliga: tifosi allo stadio da settembre, ma ci sono due divieti (Di martedì 4 agosto 2020) Le prime due serie del calcio tedesco hanno presentato una richiesta per consentire ai tifosi di tornare allo stadio già da settembre, cioè dall’inizio della prossima stagione. Se il governo darà il via libera i supporters potranno tornare a tifare dal vivo dal 18 settembre. Ma non tutti. Infatti, vigeranno divieti per i tifosi in trasferta. E anche le bevande alcoliche, praticamente un must negli stadi tedeschi, saranno bandite. Christian Seifert, capo della German Football League (DFL), ha dichiarato: “Se e quando i fan torneranno negli stadi non è una decisione della DFL ma dei leader politici. La priorità non è rappresentata dagli stadi pieni, ma dalla situazione sanitaria. Non dovremmo correre rischi ... Leggi su calcioweb.eu

