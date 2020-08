‘Terrone? Me lo devi dire in faccia’, Gattuso contro la panchina della Lazio (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Gennaro Gattuso si scaglia contro la panchina della Lazio: “Terrone? Ora me lo devi dire in faccia”. Il VIDEO. Alta tensione durante Napoli-Lazio, con il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso che si è scagliato contro la panchina degli ospiti visibilmente agitato dopo diversi battibecchi con lo staff dei biancocelesti e con Simone Inzaghi. Gennaro GattusoGattuso contro la panchina della Lazio: “Terrone? Ora me lo devi dire in faccia” La scena è stata prontamente immortalata dalle telecamere che svelano ... Leggi su newsmondo

