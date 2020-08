Magistratura, braccio armato della sinistra. Bruno Vespa con Salvini, il leghista: "Ma li spazzeremo via" (Di domenica 2 agosto 2020) Ieri, sabato 1 agosto, nel suo consueto intervento sul Giorno, Bruno Vespa ha scritto quanto segue: "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano l'orientamento di alcuni magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la stessa) che a ogni costo vuole impedire il ritorno della destra al potere, al di là della volontà degli elettori". Ogni riferimento all'assedio giudiziario che sta colpendo Matteo Salvini, per ultimo il rinvio a giudizio per Open Arms, non era assolutamente casuale. E le parole del conduttore di Porta a Porta sono state riprese e rilanciate su Twitter dal leader della Lega, che ha commentato: "Le parole di Bruno Vespa fotografano benissimo la situazione. ... Leggi su liberoquotidiano

