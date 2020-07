Salvini torna al Papeete, bagno in mare dopo il voto al Senato: stavolta l’umore è nero (Di venerdì 31 luglio 2020) bagno in mare per Matteo Salvini. Il leader leghista nel tardo pomeriggio di ieri, 30 luglio 2020, dopo che il Senato ha autorizzato il processo nei suoi confronti per la vicenda Open Arms è arrivato a Milano Marittima, nota località balneare in provincia di Ravenna. A differenza dello scorso anno però l’umore del segretario del Carroccio al Papeete Beach è nero: i tempi in cui ballava l’inno di Mameli in versione remix con cubiste e giovani sostenitori sono ormai lontani. leggi anche l’articolo —> Matteo Salvini la fidanzata lo fa ringiovanire, vacanza a Forte dei Marmi: in calo però l’affetto degli Italiani Salvini al Papeete, ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : OPEN ARMS, GIAN DOMENICO CAIAZZA: 'SALVINI A PROCESSO E IL GOVERNO NO. C'È QUALCOSA CHE NON TORNA...' - fattoquotidiano : SALVINI ORA RISCHIA IL PROCESSO Il suo destino giudiziario torna nelle mani del Senato @Snaporaz92 #FattoQuotidiano… - fattoquotidiano : “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiam… - Catone63951699 : Mentre gli #Italiani hanno problemi ad arrivare a fine mese #OpenArms , #Salvini torna al Papeete: relax in spiaggi… - lichibenassi : RT @Gianfranco_ros: Una decina di giorni fa mi sn sentito dare del razzista x aver detto: 'Arrivano migliaia di migranti e centinaia di pos… -