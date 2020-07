L’italiano condannato per non aver messo la mascherina in aereo (Di venerdì 31 luglio 2020) In Olanda un italiano di 30 anni è stato condannato per non aver voluto indossare la mascherina durante un volo dalla Spagna ai Paesi Bassi. 500 euro di multa dopo che l’uomo è stato arrestato a Schiphol il 24 giugno scorso, dopo essere sceso da un volo Transavia proveniente da Las Palmas. Secondo quanto racconta la stampa olandese, l’italiano si era rifiutato più volte di indossare la mascherina nonostante le istruzioni del capitano e degli assistenti di volo, chiedendo invece che fosse rispettata la regola del distanziamento sociale. Secondo il tribunale con il suo comportamento l’uomo ha impedito ai membri dell’equipaggio di prestare attenzione alla sicurezza degli altri passeggeri: il giudice nella sentenza ha spiegato che in un ambiente chiuso come quello di un ... Leggi su nextquotidiano

