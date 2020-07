Traffico Roma del 30-07-2020 ore 11:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto oppure per incidente in tangenziale Tra salario e Corso di Francia verso lo stadio rallentamenti per incidenti anche a Casalotti su via di Casal Selce tra via del Casale delle pantanelle via Giuseppe Lazzati nelle due direzioni code invece su Corso di Francia per la riduzione di carreggiata per lavori fra via del Foro Italico e viale maresciallo tutti in direzione Parioli code per lavori anche su via Ardeatina tra il grande raccordo anulare via di torricola verso il centro chiusa per lavori via di Tor Bella Monaca tra via Casilina e via del fuoco sacro il grande raccordo anulare ea partire da via Vincenzo zarelli invece in direzione della Casilina per la messa in sicurezza della struttura del Ponte ferroviario in serata possibili disagi nei l’area del Circo Massimo per lo spettacolo del ... Leggi su romadailynews

Oltre 192 milioni di passeggeri con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente; 1,4 milioni di movimenti di aerei, tra decolli e atterraggi, con un aumento del 2%; 1 milione di tonnellate di me ...

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rima ...

