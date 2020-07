Alberto Matano in costume | La bellissima si espone | “Che coppia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alberto Matano al mare, nella sua amatissima Calabria, sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva che lo vedrà al timone solitario de La Vita In Diretta. Con foto in spiaggia, ammalia le sue numerose fan sparse in tutta Italia. E anche una vip che lo trova particolarmente “beddu”: la bellissima Roberta Morise. … L'articolo Alberto Matano in costume La bellissima si espone “Che coppia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Alberto Matano finalmente mostra la sua dolce metà: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme” [FOTO] - #Alberto… - tempoweb : Alla Vita in diretta ora litigano pure Delogu e Masi Leggi cosa è successo #tv #rai - annatomasi1 : RT @GalantoMassimo: Rieccoci con la mia rubrica preferita: #BelClimaInRai ?? Serena Bortone, Alberto Matano e i malumori per lo studio da… - lnzpcr : @matpedrini Voglio sapere i motivi personali di Diaco. Secondo me c'entra Alberto Matano. - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Rieccoci con la mia rubrica preferita: #BelClimaInRai ?? Serena Bortone, Alberto Matano e i malumori per lo studio da… -