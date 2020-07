Mes, Patuanelli: “Rassicurazioni sull’assenza di condizionalità sono ancora temporanee e parziali. Non si è toccato trattato costitutivo” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Oggi come oggi le rassicurazioni sull’assenza di condizionalità ci sono in parte e sono però temporanee, non si è andati a toccare il trattato costitutivo del Mes. C’è una comunicazione dell’Unione Europea sulla disapplicazione temporanea di alcuni passaggi del trattato. Dipende da quando la sospensione di questi parametri del Mes verrà meno cosa succederà. Il Recovery Fund ha alcune condizionalità, ma sono chiare e permanenti, mentre una parte di quelle del Mes è ancora molto incerta”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. “C’è una sospensione temporanea – ha aggiunto – e non si sa ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Mes Patuanelli: “Rassicurazioni sull’assenza di condizionalità sono ancora temporanee e parziali. Non si è toccato… - clikservernet : Mes, Patuanelli: “Rassicurazioni sull’assenza di condizionalità sono ancora temporanee e parziali. Non si è toccato… - fattoquotidiano : Mes, Patuanelli: “Rassicurazioni sull’assenza di condizionalità sono ancora temporanee e parziali. Non si è toccato… - Noovyis : (Mes, Patuanelli: “Rassicurazioni sull’assenza di condizionalità sono ancora temporanee e parziali. Non si è toccat… -