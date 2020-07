Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 16 aprile 2020 Regione Lombardia affidò senza gara alla società del cognato di Fontana, Andrea Dini, una “fornitura” da mezzo milione di euro tra camici e altro materiale medico. Il 20 maggio la stessa azienda comunicò con un’email di voler trasformare tutto in una “donazione“. Ma ora, rivela il Corriere della Sera, i pm avrebbero scoperto che “in Regione quel passaggio non è mai stato registrato”. Stando ai primi accertamenti, negli uffici di Aria Spa (la Centrale acquisti regionale) non si trova alcuna delibera sulla questione. L’unica traccia è un’email di risposta inviata a Dini dall’ormai ex dg di Aria Filippo Bongiovanni – ora indagato – contenente un “grazie di cortesia” per il gesto benefico. Il risultato è che ad oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

