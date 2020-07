Juventus-Sampdoria, il gol di Cristiano Ronaldo: schema su punizione, 31 in campionato (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus sigla l’1-0 all’Allianz Stadium grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Calcio di punizione battuto da Pjanic: tocco orizzontale e rasoterra per Cristiano Ronaldo, che scarica un bolide verso la porta difesa da Audero. La Juventus passa in vantaggio allo scadere, ma tante sono le responsabilità della difesa blucerchiata, troppo bassa in questa situazione: si pensava alla battuta del bosniaco, ma ciò non ha fatto altro che lasciare il portoghese libero al tiro. Manna dal cielo per i bianconeri, che sbloccano una sfida che si stava rivelando insidiosa. Leggi su sportface

