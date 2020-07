Sondaggi politici Winpoll: Zaia fa il pieno di consensi (Di giovedì 23 luglio 2020) Sondaggi politici Winpoll: Zaia fa il pieno di consensi Con il 77%, il governatore del Veneto Luca Zaia, risulta essere il presidente di Regione con il più alto tasso di gradimento seguito a stretto giro dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca con il 71%. È quanto emerge dai Sondaggi politici Winpoll. In terza posizione si piazza Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) col 64%. Più staccati gli altri governatori. A cominciare da Michele Emiliano (Puglia) con il 53% e Nicola Zingaretti (Lazio) con il 51%. Il presidente della Toscana, Nicola Rossi, piace ad un toscano su due. Sotto il 50% si trovano gli altri governatori. Ad iniziare da quello della Lombardia: Attilio Fontana paga la gestione ... Leggi su termometropolitico

ITALEXIT78 : SECONDO @tpi LA LEGA STA SCENDENDO NEI SONDAGGI...MA LA COSA CHE NON CAPISCONO QUESTI GIORNALAI DA 4 SOLDI CHE STAN… - andvaccaro : Ultimi sondaggi politici: boom per due partiti, qualcuno crolla - Investireoggi : Sondaggi politici al 23 luglio: Giuseppe Conte il miglior premier dal ‘94 ad oggi - ritornoalfutur2 : RT @Tiziana99296006: Sicuri sicuri che la base PD voglia l' alleanza stabile con i 5s ? Mazza oh quanto é cresciuto il PD dal 19 e qualcosa… - Today_it : Sondaggi, la 'vicinanza' a Conte non fa bene al Pd -