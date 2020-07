Scuole d’infanzia e asili a Milano, i sindacati: “Zero bimbi fuori e assunzioni, si può fare” (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO – “L’impegno del sindaco a prendere tutti e 3.000 bambini c’e’ ed e’ chiaro che abbiamo chiesto lo sforzo massimo, oltre a coprire gli organici in turnover naturale lo sforzo e’ quello di assumere ulteriore personale per garantire la gestione in uno stato di emergenza”. A giudicare da quanto detto dal segretario della Cgil di Milano, Massimo Bonini, all’uscita dell’incontro a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala, l’impegno del Comune ad assumere personale in vista del nuovo anno scolastico c’e’. Leggi su dire

