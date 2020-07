Migranti, trovato dalle autorità libiche il gommone con 131 persone a bordo. Alarm Phone: “Sollevati, ma temiamo per le loro vite” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Stanotte le circa 120 persone (infine 131) sul gommone in pericolo sono state trovate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate in Libia”. Commenta così l’ong Alarm Phone su Twitter il ritrovamento del gommone da ieri alla deriva al largo delle coste nordafricane. “Siamo sollevati che siano sopravvissuti – aggiungono – ma temiamo per le loro vite, in una zona di guerra dove tortura, stupro e detenzione sono sistematiche”. Il gommone si trovava a circa cinquanta miglia dalle coste libiche quando Moonbird, l’aereo a disposizione della ong Sea-Watch per il pattugliamento delle acque del Mediterraneo, ha segnalato la sua presenza, aggiungendo che uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

