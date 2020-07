C’è solo il bisogno di Amore, di Poesia (Di martedì 21 luglio 2020) C’è solo il bisogno di Amore, di Poesia Di Vincenzo Calafiore 22 Luglio 2020 Udine ( 17/8/19 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata ) E’ una di quelle notti di luglio tranquille, cielo basso e stelle a portata di mano, su di me, da un balcone, come un manto prezioso sullo spirito che geme ai lunghi silenzi dell’anima. Tutto tace in un’umida prigione dove le speranze come pipistrelli vanno sbattendo contro muri, contro soffitti troppo bassi e soffocanti. Io sono qui, su questo immenso palcoscenico, sono seduto su una seggiola ai piedi di un Dio che se ne sta lì, da qualche parte a guardarmi,mentre i miei pensieri lo raggiungono almeno spero. Io nacqui predestinato, sin dal primo giorno della mia esistenza, il mio nome stesso ... Leggi su laprimapagina

matteosalvinimi : #Salvini: Non c'è nessun regalo. È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati,… - CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - vitocrimi : A Bruxelles c'è chi guarda solo al proprio Paese e chi, come il presidente @GiuseppeConteIT, lavora per il bene deg… - giudefilippi : RT @CottarelliCPI: Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti, ma… - gigi_napoli1954 : RT @CottarelliCPI: Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è solo Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche