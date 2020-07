Udinese, Gotti: “Perdere così fa male, ma c’è anche orgoglio per la prestazione” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la sconfitta del San Paolo contro il Napoli, Luca Gotti allenatore dell’Udinese, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Poi c’è mancata fortuna sull’occasione di De Paul, ma è stato bravo anche Politano sul loro gol. Perdere così fa male, ma c’è anche orgoglio per la prestazione. Peccato per il risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra”. Questa prestazione rappresenta una base solida su cui costruire la vostra salvezza?“Non lo so, fare troppi calcoli non è esercizio intelligente. Dico che dobbiamo pensare a quello che possiamo fare noi sul campo, contro una grande squadra al ... Leggi su anteprima24

cn1926it : #Udinese, #Gotti in conferenza: “C’è rammarico per questa sconfitta, al 95' avevamo un punto in mano” - infoitsport : Udinese, Gotti: “Perdere così fa male. Orgoglio per la prestazione” - TUTTOJUVE_COM : QUI UDINESE - Gotti in conferenza: 'Nulla da rimproverare alla squadra. Salvezza? Non possiamo dirci ancora sereni' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: UDINESE - Gotti: 'Nulla da rimproverare, quanta sfortuna!' -