"Sguattera, tro*** schifosa, vai a leccare la mer** dei migrantì". Pioggia di insulti sulla Castelli e il M5s dà la colpa alle opposizioni (Di domenica 19 luglio 2020) Piovono insulti e minacce su Laura Castelli. "Sguattera, 'sparati, 'tro.. schifosa, 'vai a leccare la mer.. dei migrantì, disturbata mentale". Sono questi solo alcuni delle cattiverie piovute sulla viceministra all'Economia finita nella bufera per aver consigliato ai ristoratori, in tempo di crisi, di cambiare lavoro. Immediata la reazione dei suoi colleghi grillini: "Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake news e subito dopo l'opposizione ha cavalcato la bufala mettendole in bocca concetti mai espressi. Il pensiero della nostra viceministra, infatti, è stato strumentalmente travisato. Una farsa ... Leggi su liberoquotidiano

