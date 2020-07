Italiano morto in Colombia, la madre: "Non è suicidio, non si sarebbe mai ucciso"" (Di venerdì 17 luglio 2020) ″è un’offesa per noi sentir dire che mio figlio si sia suicidato. Aveva il biglietto dell’aereo già pronto per tornare a casa il 20, non si sarebbe mai ucciso”.Lo dice, in una intervista a Il Mattino, Anna Motta, madre di Mario Paciello, collaboratore delle Nazioni Unite nel dipartimento Colombiano di Caquetà, trovato morto nella sua abitazione. Un decesso sul quale le autorità locali hanno aperto un’inchiesta, lasciando trapelare l’ipotesi del suicidio.Paciello aveva compiuto da poco 33 anni. In Colombia viveva da cinque anni ma prima era stato in Argentina, India e Giordania sempre per progetti di relazioni internazionali. “Mio figlio da un pò di tempo era strano - racconta ... Leggi su huffingtonpost

DearPrudence93 : RT @AllStarsLA: Pensate azionare le sinapsi e scrivere un articolo strappalacrime su un ragazzo di 17 anni piccolo angelo indifeso che apre… - Angelika040571 : RT @ImolaOggi: ??Colombia: aveva litigato con i superiori, collaboratore #ONU italiano trovato morto 'terrorizzato' per qualcosa che aveva '… - sapphicstarks : RT @AllStarsLA: Pensate azionare le sinapsi e scrivere un articolo strappalacrime su un ragazzo di 17 anni piccolo angelo indifeso che apre… - theclaunery : RT @AllStarsLA: Pensate azionare le sinapsi e scrivere un articolo strappalacrime su un ragazzo di 17 anni piccolo angelo indifeso che apre… - akagips : RT @AllStarsLA: Pensate azionare le sinapsi e scrivere un articolo strappalacrime su un ragazzo di 17 anni piccolo angelo indifeso che apre… -