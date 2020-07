Roma, Petrachi licenziato 'per giusta causa': che cosa può succedere adesso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Finisce malissimo tra giallorossi e Petrachi. La Roma ha licenziato per giusta causa il suo ds Gianluca Petrachi a meno di un mese dalla sospensione. Il club giallorosso ha comunicato la decisione ... Leggi su today

DiMarzio : #Petrachi impugna la lettera di licenziamento della #ASRoma: gli aggiornamenti - sscalcionapoli1 : Dopo la sospensione, la Roma licenzia il d.s. Petrachi #SerieATIM - Calcio_Casteddu : Nella gara d'andata contro il #Cagliari l'ormai ds si era scagliato contro l'arbitro #Massa e contro #FabioPisacane - 51inif : Roma, Petrachi licenziato 'per giusta causa': che cosa può succedere adesso - anarchico74 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Petrachi impugna la lettera di licenziamento della #ASRoma ????? La controversia finirà in tribunale ?? L'ex ds deciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Petrachi

La Roma ha licenziato per giusta causa il suo ds Gianluca Petrachi a meno di un mese dalla sospensione. Il club giallorosso ha comunicato la decisione attraverso una lettera inviata la scorsa settiman ...A quasi un mese dalla sospensione, la Roma ha comunicato a Gianluca Petrachi il licenziamento per giusta causa. Il club giallorosso ha inviato all’ormai ex direttore sportivo la lettera arrivata dopo ...