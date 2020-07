Nuove dimissioni al New York Times: via l'opinionista di destra Bari Weiss (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo quelle di James Bennet dalla guida delle pagine degli editoriali, altre dimissioni eccellenti mettono in subbuglio il New York Times: l’editoralista Bari Weiss, arrivata al quotidiano dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca per rappresentare un punto di vista conservatore, se n’è andata sbattendo la porta e denunciando “un ambiente illiberale e ostile” che l’ha “illegalmente discriminata”.Affermando di esser stata bollata come “nazista” da membri della redazione, la Weiss ha accusato il New York Times di censurare regolarmente opinioni di centro o di destra. “Le lezioni che avremmo dovuto seguire dopo le elezioni del 2016 sull’importanza di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Nuove dimissioni al New York Times: via l'opinionista di destra Bari Weiss - FrEe_ThOuGhTs_1 : @ferdinantripodi SE AVESSIMO PIÙ CORAGGIO ALL'USCITA TROVEREBBERO UNA MAREA UMANA AD ASPETTARLI PER OTTENERNE LE DI… - Luanastretti1 : RT @BeneWalter: @a_meluzzi Alessandro, negli altri paesi non hanno paura delle dimissioni o nuove elezioni. Da noi devono per forza avere l… - WTrumpy : RT @BeneWalter: @a_meluzzi Alessandro, negli altri paesi non hanno paura delle dimissioni o nuove elezioni. Da noi devono per forza avere l… - BeneWalter : @a_meluzzi Alessandro, negli altri paesi non hanno paura delle dimissioni o nuove elezioni. Da noi devono per forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove dimissioni Nuove dimissioni al New York Times: via l'opinionista di destra Bari Weiss L'HuffPost Benedetti: "Un vuoto nella cultura, sono preoccupato"

Che ne sarà della cultura a Pietrasanta? E’ in interrogativo bipartisan quello che si chiede il mondo politico dopo le dimissioni del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni da assessore al turismo ...

Prigioniera del coronavirus per 100 giorni: «Ti senti come un topo in gabbia»

Il racconto della lunghissima quarantena di una giovane donna comacchiese, ora guarita. «Ho vissuto blindata in mansarda da fine marzo al 24 giugno tra notti insonni e attese. La sofferenza mi ha raff ...

Che ne sarà della cultura a Pietrasanta? E’ in interrogativo bipartisan quello che si chiede il mondo politico dopo le dimissioni del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni da assessore al turismo ...Il racconto della lunghissima quarantena di una giovane donna comacchiese, ora guarita. «Ho vissuto blindata in mansarda da fine marzo al 24 giugno tra notti insonni e attese. La sofferenza mi ha raff ...