Chi ha manomesso la chitarra di Diaco? A Io e Te il conduttore fulmina tutti (Foto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche oggi a Io e Te Pierluigi Diaco prende la chitarra accanto alla sua poltrona bianca per fare cantare la sua ospite, Anna Pettinelli, ma ancora una volta la chitarra è scordata (Foto). “E’ parecchio scordata” aggiunge la Pettinelli che intuisce la rabbia di Diaco, lo comprende e cerca di sdrammatizzare dicendo che si è salvata dal cantare la canzone. Il padrone di casa invece non sorvola sul fattaccio e lascia intendere che qualcuno l’abbia scordata di proposito. Come è possibile che nello studio di Io e Te ci sia qualcuno che desidera mettere i bastoni tra le ruote al conduttore, che voglia rovinare la scaletta, mettere di malumore Diaco, fargli un dispetto e così via? “Non si può fare questo numero, ... Leggi su ultimenotizieflash

rosariaizzor : Premesso che l’audio è orribile, ma a volte il labiale non coincide con la bocca. Sembra manomesso. Ma chi ha det… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi manomesso Tiziana suicida nel Napoletano per il video hot: manomessi telefono e iPad Il Fatto Vesuviano Speciale difesa: Libia, Al Mismari annuncia una grande battaglia a Sirte

Il Cairo, 15 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - Il generale, Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ha confermato che le prossime ore saranno testimoni ...

Libia: portavoce Lna Al Mismari, nelle prossime ore vedremo una grande battaglia a Sirte

Bengasi, 15 lug 09:36 - (Agenzia Nova) - Il generale, Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ha confermato che le prossime ore saranno testimoni ...

Il Cairo, 15 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - Il generale, Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ha confermato che le prossime ore saranno testimoni ...Bengasi, 15 lug 09:36 - (Agenzia Nova) - Il generale, Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ha confermato che le prossime ore saranno testimoni ...