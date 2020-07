Juric: “Oggi i ragazzi mi hanno commosso. Futuro? Abbiamo parlato, l’accordo è vicino” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha così commentato il pareggio contro l‘Inter: “Volevamo fare una grande gara rischiando e andando a prenderli alti. Stasera i ragazzi mi hanno commosso con la loro prestazione. Sono orgoglioso di loro, hanno fatto una partita splendida. Mentalmente siamo abbastanza forti, ci piace giocare a viso aperto. Ci stiamo allenando così e non è facile mantenere l’intensità altissima contro una grande squadra. Non è facile reggere tutta la partita ma giocando in questo modo hai grandi vantaggi. Amrabat è la più grande sorpresa della mia carriera, ha un’intelligenza incredibile. Pensavamo che avesse solo forza, invece ha dimostrato tutto il suo valore. É un ... Leggi su alfredopedulla

CalcioPillole : #VeronaInter Il mister dell'Hellas #Juric nel dopo partita. 'Oggi mi sono commosso, la squadra è stata eccezionale… - sonosal_amoroso : 'Oggi mi sono commosso, troppo bravi i ragazzi miei. Sono orgoglioso'. Quanto è bello il calcio! ??? #Juric innam… - HellasLive : #HellasVerona, #Juric: “Oggi mi sono commosso. Sono orgoglioso dei miei ragazzi” - GioMat86 : RT @GioMat86: Il Verona chiude il girone d’andata con gli stessi punti del Milan, uno più del Napoli e 4 più della Fiorentina. Con una form… - LV26KS : Conte è più preoccupato di litigare con Juric. L'inizio dove il Verona trovava spazi su spazi perché? Adani giusta… -

